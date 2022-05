Inter s šampionskim preobratom spet pred sosede

Inter je na domačem štadionu Giuseppeja Meazze že v peti minuti zaostal po zadetku Andree Pinamontija. Empoli, ki je bil blizu podvigu proti državnim prvakom že v pokalu, je tokrat tekmo začel s slovenskim reprezentantom Leom Štulcem v osrčju zvezne vrste, medtem ko je Petar Stojanović počival zaradi kartonov. Nov šok za privržence črno-modrih in Ljubljančana v njihovih vratih, Samirja Handanovića, je sledil v 10. minuti, a sodniki po ogledu VAR-posnetkov niso priznali gola Szymonu Žurkovskemu zaradi prepovedanega položaja.

Toda Empoli je v 28. minuti vendarle zadel še drugič, pod svoj sploh prvi zadetek med elito se je podpisal Kristjan Asllani. A že do polčasa se je Inter vrnil v igro, najprej po zaslugi avtogola branilca Simoneja Romagnolija, v enem zadnjih napadov prvega polčasa pa je podajo Hakana Calhanogluja izkoristil Lautaro Martinez.

Empoli, ki je nedavno z epskim preobratom premagal Napoli in mu tako močno škodoval v bitki za naslov, je bil tokrat sam žrtev velikega povratka tekmeca, ki je po novem zadetku Martineza v 64. minuti spet vodil in (virtualno) lanskoletne osvajalce scudetta vrnil točko pred mestne tekmece iz vrst AC Milana. Zmago je v 94. minuti po akciji rezervistov in podaji Edina Džeka potrdil Alexis Sanchez. Štulac je igral do 69. minute.

Milan bo v soboto gostoval v Veroni.