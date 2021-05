Interju dobre četrt milijarde evrov zajetna denarna injekcija

Novi italijanski nogometni prvak Inter iz Milana, pri katerem igra nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović, je prejel finančno injekcijo. Kitajski lastniki Interja (Suning) so z ameriško investicijsko firmo Oaktree Capital opravili posojilno transakcijo v višini 275 milijonov evrov.



Inter je novico potrdil v sporočilu za javnost, ki ga je objavila italijanska tiskovna agencija ANSA.



»S tem financiranjem bo klub premostil težave in izgubljene priložnosti med koronskim obdobjem,« so med drugim zapisali pri Interju.



Klubska lastniška struktura se ni spremenila, kitajski prodajalec elektronike Suning Holdings Group ostaja 68-odsotni lastnik. Ta je večinski lastnik Interja od leta 2016.



Lastniška prihodnost kluba je bila pred to finančno pomočjo pod vprašajem, saj je Inter v zadnji sezoni izgubil sto milijonov evrov zaradi pandemije novega koronavirusa. Suning je sicer zanikal namigovanja o prodaji kluba, katerega vrednost ocenjuje na milijardo evrov.



Isti lastniki so ob vseh teh težavah februarja ukinil kitajski klub Jiangsu, ki je le nekaj mesecev pred tem postal prvak Kitajske.

