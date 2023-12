Mijatović potrdil bazo v Nemčiji: V projekt verjeli od prve sekunde

V nadaljevanju preberite:

Nogometna reprezentanca Slovenije je opozorila nase z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo v Nemčiji, prvi euro po zgodovinskem iz leta 2000. Uspešne so tudi mlajše reprezentance, končuje se prvi del državnega prvenstva. To prinaša ogromno izzivov vodstvu Nogometne zveze Slovenije (NZS) tudi v letu 2024, kar je pravšnji trenutek za pogovor s prvim možem NZS Radenkom Mijatovićem. Direktor investicijske družbe MSIN in član uprave skupine Cetis bo v naslednjem letu krmaril med poslom in nogometom, konec leta mu bo potekel tudi mandat predsednika NZS.

Predsednik NZS je spregovoril o uvrstitvi na euro 2024, o slovenski bazi v Nemčiji, Rogaški, Kopru, Stožicah in predsedniških volitvah. Drži, da bo slovenska reprezentanca v času eura 2024 nastanjena v Wuppertalu? »Čakamo še nekatere potrditve, toda načeloma drži. Večji del priprav bo selektor Matjaž Kek opravil v naši bazi na Brdu pri Kranju, nekaj dni pred prvo tekmo se bo izbrana vrsta preselila v Nemčijo,« nam je denimo zatrdil Mijatović. Celoten pogovor v spodnjem članku.