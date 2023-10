Kako so preživeli Slovenci čudovit dan v Belfastu

V nadaljevanju preberite:

Gostovanje slovenske nogometne reprezentance na irskem otoku je vsaj delno že spominjalo na nekdanje čase, ko so navijači redno podpirali Slovenijo na njenih gostujočih tekmah. V Belfastu so prišli na svoj račun že pred večerni dvobojem s Severno Irsko, saj tamkajšnja metropola z okolico ponuja obiskovalcem ogromno.

Slovence je podpiralo v Belfastu približno 350 rojakov, ki so izžarevali optimizem in navdušenje že pred irsko-slovensko revanšo. Ni šlo za množično romanje kot v obdobju prve in druge nogometne pravljice, toda to je razumljivo, oktober še nikdar doslej ni bil čas za nogometno evforijo v Sloveniji. Kljub temu pa smo izkušeni spremljevalci izbrane vrste med gosti lahko zaznali povišan utrip, najglasnejša sta bila znana ljubljanska glasbenika Grega Skočir in Peter Lovšin.

Pri tem so Slovenci uživali v tipični otoški arhitekturi, vonj po tradiciji pa so jim zagotavljali tudi nogometni štadion Windsor Park iz 1905 in – za tiste z največ energije – destilarne Johna Jameson iz leta 1780, ki jih je mogoče doseči zaradi odprtosti mej v Dublinu. Več v članku, v katerem tudi o tem, kam je odpeljal reprezentanco po dve uri in pol dolgem letu predsednik NZS Radenko Mijatović.