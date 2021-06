Inzaghi na klop Brescie, volkovi še naprej s portugalskim pridihom

Volkovi bodo nadaljevali s portugalsko stroko

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant, ki je leta 2006 z reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, je novi trener drugoligaškega kluba Brescia, katerega član je tudi slovenski vratar. Kot so potrdili v njegovi novi sredini iz Serie B, se jim je »Superpippo« pridružil pred sezono 2021/22.Inzaghi, ki je po izpadu iz Serie A v sezoni 2020/21 zapustil trenerski položaj pri Beneventu, je dejal, da se »veseli nove avanture« pri lombardijskem klubu.»Zame se začenja nova dogodivščina in vesel ter ponosen sem, da sem se pridružil Brescii,« je dejal Inzaghi za klubsko spletno stran. V Lombardiji si je danes 47-letni trener tudi ustvaril ime, najprej kot član velikega tekmeca Brescie, Atalante, nato pa v majici AC Milana, kamor je leta 2001 odmevno prestopil iz vrst Juventusa.Pri Milanu je leta 2012 tudi sklenil kariero, nato pa se začel trenersko kaliti v mladinskem pogonu rdeče-črnih. Poleg članske ekipe Milančanov je v zadnjih letih vodil tudi Venezio in Bologno ter nazadnje Benevento, ki mu je pomagal šele do drugega napredovanja v elitno Serie A v zgodovini kluba. Na 18. mestu so se nato v minuli sezoni »čarovnice« takoj vrnile v drugoligaško tekmovanje, kjer bodo seveda zdaj tudi tekmice svojega nekdanjega trenerja.Portugalski trenerje na mestu trenerja angleškega nogometnega prvoligaša Wolverhampton Wanderers dobil naslednika. Na trenersko klop je namreč sedel njegov rojak, nekdanji trener lizbonske Benfice, so zapisali na spletni strani otoškega kluba.Lago je Benfico popeljal do naslova državnega prvaka v svoji prvi sezoni 2019, vendar pa se je naslednjo poslovil, ker mu ni uspelo ubraniti krone.Petinštiridesetletnik je pred tem na Otoku že tri leta opravljal trenerska dela pri Sheffield Wednesdayu in Swansea Cityju.Nuno je ob koncu sezone zapustil klub, ki ga je dvakrat zaporedoma popeljal do sedmega mesta v Premier League, to sezono pa so končali na »le« 13. mestu.