Irec o Belgijcu: Debel je in len!

Eden Hazard (levo) bi lahko ibl ob boku Lionela Messija inCristiana Ronalda, če bi bil večji profesionalec. FOTO: Javier Soriano/AFP

Bivši nogometni zvezdnik Chelseajani izbiral kritičnih besed o, Realovi nesrečni okrepitvi, ki po prestopu iz Chelseaja leta 2019 ne najde forme in zdravja pri madridskem velikanu.»Star je 30 let, zanaša se na hitrost in preigravanje. Pri njegovih letih gre vse navzdol. Nikoli ni bil najboljši profesionalec, če bi bil, bi ga primerjali zin,« je morebitnega aduta trenerjaza povratno polfinalno tekmo lige prvakov proti Chelseaju označil Irec.Najbolj se je ujezil nad Hazardovo lenobo.»Real je zanj plačal 160 milijonov evrov, on pa je na prve pripravljalne treninge prišel s prekomerno težo. Debel je. Recite, karkoli želite. Zato, ker ni profesionalec. Skozi kariero se je vedno srečeval s prekomerno težo. Enkrat, ko prestopiš za takšen denar, moraš spremeniti svoje navade,« je bil jasen 42-letni Irec.Hazard je za Real igral le 38 tekem v dveh sezonah in dosegel štiri gole ter sedem podaj.