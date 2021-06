Italijani navdušili, a Mancini opozarja, da je do Wembleyja še dolga pot

Italijani, ki se jim ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2018, so navdušili z napadalno igro in zmagali s 3:0, s čimer so prvič v zgodovini evropskih prvenstev na eni tekmi zadeli trikrat. Italijani se z zmago z razliko od Portugalske leta 2004, Švice leta 2008 in Poljske leta 2012 niso opekli in so kot gostitelji oz. sogostitelji dobili uvodno tekmo prvenstva. Še več, prvič v 39. poskusu jim je na eni tekmi uspelo dati tri gole.



Na uvodnem obračunu, prvem od 51 na tem prvenstvu, je Italija povedla z avtogolom Meriha Demirala, zmago pa sta pozneje potrdila Ciro Immobile in Lorenzo Insigne.



»Pomembno je, da smo v Rimu dobro začeli. To je bilo zadoščenje za gledalce in Italijane,« je po koncu dejal italijanski selektor Roberto Mancini, ki se zaveda, da je do osvojitve naslova – tega je Italija prvič in zadnjič osvojila leta 1968 – še dolga pot.

»Navijači so nam zelo pomagali. Bil je čudovit večer, upam, da jih bo še veliko, a do finala na Wembleyju nas čaka še šest tekem,« je še povedal Mancini, potem ko so njegovi varovanci niz neporaženosti, ki traja od septembra 2008, podaljšali na 28 tekem. Immobile: Ta prekleti virus

»Videti, kako naši navijači po vsem tem času proslavljajo, je bilo prekrasno. Končno smo se spet zbrali skupaj po tem prekletem virusu,« je bil pred mikrofonom državne radiotelevizije RAI čustven Immobile, napadalec rimskega Lazia.



»Mislim, da smo nocoj v vsem pokazali potrpežljivost. Turčija je močna ekipa in je že povzročala težave številnim vrhunskim moštvom. Poskušali smo jih utruditi v prvem polčasu, ko smo žogo pomikali z leve na desno, da bi jih raztegnili. Žal smo se redno zabijali v njihov zid, še posebej zato, ker nismo tako dobri v zračnih dvobojih. Turki so bili po polčasu bolj utrujeni, po zadetku pa so morali odpreti nakaj prostora, ko se je tudi pokazala naša kakovost. Doseči gol ob debiju na euru na mojem stadionu ... Nič ni boljšega kot to.«



V soboto se bosta na drugi tekmi skupine A pomerila Wales in Švica, v skupini B pa si bodo nasproti stali Danska in Finska ter Belgija in Rusija.





