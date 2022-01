Italijani ne priznavajo cepiva sputnik, vprašljiv boj za Katar 2022

Na obzorju je nepričakovan zaplet okrog nogometne tekme med Italijo in Severno Makedonijo v boju za svetovno prvenstvo v Katarju. Reprezentanci se bosta marca merili v eni od Uefinih polfinalnih vej dodatnih kvalifikacij za mundial, ki bo konec leta na Arabskem polotoku, zmagovalca najbrž čaka spopad s Portugalsko za eno prosto vstopnico.

Toda tekma, ki bi jo morali 24. marca igrati v Palermu, je pod velikim vprašajem. Igrišče v Palermu je v izjemno slabem položaju, zato bo za obnovo tudi italijanska zveza (FIGC) namenila 200.000 evrov. Tudi to morda ne bo rešeno pravočasno in bi morali tekmo igrati drugje.

Večina Makedoncev cepljenih z ruskim cepivom sputnik

Toda to ni edina težava, ki visi nad omenjenim dvobojem. Večina Makedoncev je namreč cepljena proti koronavirusu z ruskim cepivom sputnik, ki ga v Italiji – in drugje po Evropski uniji – ne priznavajo, zato imajo makedonski nogometaši status necepljenih in posledično ne bodo mogli igrati tekme na Apeninskem polotoku.

Ena od možnosti je igranje tekme na nevtralnem prizorišču v eni od sosednjih držav, druga možnost je – po mnenju rimskega časnika Repubblica –, da bi Severno Makedonijo enostavno izključili iz dodatnih kvalifikacij in bi Italija brez boja napredovala v finale, kjer bi se merila z boljšim iz dvoboja Portugalska vs. Turčija.