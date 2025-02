Ivan Grozni je pisal zgodovino proti svoji najljubši žrtvi

Po Milanu in Atalanti je pogrom italijanskih klubov v dodatnih kvalifikacijah dopolnil še Juventus. Nizozemski PSV iz Eindhovna je bil po Feyenoordu in Bruggeu še tretji klub iz Beneluksa, usoden za Italijane. Eno od glavnih vlog pri slovesu »stare dame« je imel stari mož, hrvaški as Ivan Perišić. Ivan »Grozni«, kot so ga poimenovali pri slovitem rožnatem dnevniku La Gazzetta Dello Sport, je bil strelec v Torinu in v Eindhovnu (za 1:0, golu je dodal še podajo za 2:1) ter je bil največji junak dvoboja, ki se je v povratni tekmi v podaljšku razpletel z zmago Nizozemcev s 3:1. Juventus je bil doma boljši z 2:1. Perišić je postal najstarejši nogometaš, ki je zabil gol na prvi tekmi in povratni v izločilnem delu LP. Star je bil 36 let in 17 dni in je bil najstarejši igralec na tekmi.

Ivan Perišić je v karieri igral za največje klube, kot so Bayern, Inter, Borussia, ... FOTO: Pool Pool Via Reuters

Za hrvaškim reprezentantom je sila nenavadna sezona. Še pred poldrugim letom je bil na vidiku konec kariere, saj si je na treningu Tottenhama strgal prednjo križno vez. V tekmovalni ritem se je vrnil v dresu Hajduka, ki pa ga je po prihodu Gennara Gattuso na trenerski stolček Hajduka lanskega avgusta moral zapustiti v neprijetnih okoliščinah. Sredi septembra se je dogovoril z nizozemskim velikanom in pokazal, da leta niso pomembna. Ponovil je dosežek Cristiana Ronalda. Slavni Portugalec je bil zadnji, ki je Juventusu, ko je bil še član Reala, zabil gol na obeh tekmah v izločilnem delu tekmovanja.Pri Juventusu si bodo Hrvata še posebej zapomnili, saj v izjemni karieri Perišić nikomur ni zabil toliko golov kot najuspešnejšem klubu z Apeninov. Skupaj šest.