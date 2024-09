Perišić po grenki sagi v Hajduku okrepil udeleženca lige prvakov

Dolgoletni hrvaški nogometni reprezentant Ivan Perišić bo letošnjo sezono odigral za PSV Eindhoven, poročajo hrvaški mediji. Z nizozemskim ligašem je 35-letni Hrvat podpisal pogodbo do junija 2025.

Perišić je pred nekaj tedni prekinil pogodbo s splitskim Hajdukom, kjer je dvignil veliko prahu in postal persona non grata, ter iskal novega delodajalca. A Split je bil le zadnja postojanka v bogati karieri nogometaša, ki je igral tudi za Tottenham, Bayern München, Inter Milano, Wolfsburg, Borussio Dortmund, Brugge in Sochaux.

»To je klub, s katerim lahko osvajam trofeje. Pred podpisom pogodbe sem se pogovarjal z bivšim soigralcem Denzelom Dumfriesom. Prepričal me je, da je PSV prava sredina zame. Komaj čakam prvo tekmo,« na spletni strani klub povzema nogometaša.

Trenutno gre ekipi PSV v domačem prvenstvu dobro, saj je na prvem mestu na prvenstveni razpredelnici.