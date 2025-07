Hude kritike na račun nogometašic: Naslednjič poskusite z dečki do 7 let

V Švici se bo jutri začelo 14. evropsko prvenstvo v ženskem nogometu, ki ga bosta ob 18. uri v Thunu odprli reprezentanci Finske in Islandije. Ob 21. uri bo v Baslu, kjer bo 27. julija na sporedu veliki finale, sledil še dvoboj med domačo vrsto in Norveško. Lovoriko branijo Angležinje, ki so na prejšnjem euru leta 2022 v zaključnem obračunu v Londonu po podaljšku z 2:1 strle odpor Nemk.

Švicarska reprezentanca se je sicer pred dnevi znašla na udaru kritik, potem ko je v pripravljalni tekmi s svojo zvezdnico Alisho Lehmann na čelu kar z 1:7 klonila proti ekipi dečkov Luzerna, starih do 15 let. »Da smo izgubile, sploh ni pomembno. Med tekmo smo preizkušale določene stvari, fantje pa se – kakor vemo – razlikujejo od žensk. Osredotočiti se moramo nase,« je razmišljala Leila Wandeler, napadalka Lyona.

Švicarska reprezentanca se bo jutri pomerila z izbrano vrsto Norveške. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters

Po tekmi se je sicer na družbenih omrežjih usul plaz negativnih mnenj, pri čemer so na svoj račun prišli zlasti tisti, ki menijo, da ženske ne znajo igrati nogometa. Visok poraz proti fantom je zanje zgovoren dokaz, da niso za ta šport. »Moj sin je v selekciji U11, če potrebujete trenerja,« je zapisal eden od kritikov, drugi pa je dodal: »Naslednjič poskusite z dečki, starimi do sedem let. Bo bolj zanimivo ...«