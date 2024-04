Iz Rogaške Slatine se vsak gost vrne slabe volje

Analizi pestrega konca tedna v 1. SNL je bila posvečena nova epizoda Delovega nogometnega podkasta VAR, komentatorja pa Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedly. »Težko govorimo o vplivu novega trenerja ali šok terapiji pri Domžalah, če padajo goli s 30, 40 metrov, prej bi lahko govorili o sreči,« o nekoliko nepričakovani zmagi Domžalčanov proti igralcem Brava, ki so s porazom zaključili lov za tretjim mestom in Evropo v prihodnji sezoni, pravi Nejedly. Suhadolnik dodaja: »V prvih 70 minutah je bila to prava uspavanka, nato pa so začeli padati spektakularni goli, kakršnih ne vidimo vsak dan, celo s svoje polovice.«

Hitremu sosledju tekem sledi tudi ritem trenerskih menjav na klopeh slovenskih prvoligašev, posebna je bila tekma med Koprom in Radomljami. Kanarčke je vodil Oliver Bogatinov, ki je konec marca dobil nogo prav v Radomljah, začasno jih zdaj vodi Luka Žinko. »Hitre menjave trenerjev so rešitve čez noč, brez dolgoročne strategije. Bogatinov bi slej ko prej prišel na vrsto pri Kopru, ker dobro pozna okolje, pozna značaj kluba in ve, kako stvari delujejo. Verjetno so 'zamočili', ker ga niso angažirali že prej. Za to sezono je že prepozno, bomo videli, koliko besede bo imel poleti,« vedno pestro dogajanje na Bonifiki opisuje Nejedly, glede Radomelj pa dodaja: »Ne vem, če vodilni sploh vedo, kaj točno želijo s temi spremembami doseči, klub je znova na pragu izpada. Radomlje so uganka.«

Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedly sta analizirala dogajanje v 1. SNL. Foto Marko Feist

Zaključek sezone bo na dnu lestvice bolj razburljiv kot na vrhu, kjer bi Olimpija z zmago na zaostalem derbiju proti Mariboru (17. 4.) lahko prišla na sedem točk zaostanka, a bo tudi to za zadnjih sedem kol verjetno prevelik zalogaj. »Rogaška v boju za obstanek deluje bolje, kaže več energije kot Radomlje in Aluminij,« meni Suhadolnik, Nejedly se strinja z oceno: »Prednost Rogaške je njihov trener, Oskar Drobne, je pravi pobalin, fakin, ki se zna prilagoditi dogajanju na tekmi. Vsak gost se iz Rogaške vrača jezen, vsakemu zna pripraviti nekaj posebnega, pa naj bo to na zelenici ali zunaj igrišča. Drobne je dovolj predrzen, tudi Pevnik pri Aluminiju ni dosti slabši, čeprav delajo nekoliko bolj umirjeno. Pevnik ima izkušnje, vprašanje pa je, če ima tudi igralce, ki se znajo spremeniti v pobaline. Radomljam se kar slabo piše, čeprav imajo boljši igralski kader od Aluminija.«

S 35-letniki bo težko ustvariti evropski Maribor

Dobro vzdušje vlada tudi v štajerski metropoli, trener Maribora Ante Šimundža deluje mnogo bolj sproščeno in manj cinično v pogovorih z novinarji kot v preteklosti in vijolični zmagujejo. »To je Maribor, ki mu ni treba tekmovati za naslov, tekmecem pred seboj vlivajo strah, ni se jim treba ukvarjati z nikomer, razen s samim seboj. Igrajo sproščeno, dva ali tri igralce že zdaj pripravljajo za prihajajočo sezono in uigravajo moštvo po željah Šimundže. So dobro na poti, vprašanje pa je, kaj bo z Josipom Iličićem, Soudanijem, Jakupovićem … S 35, 36-letniki bo težko ustvarjati evropski Maribor,« pa komentira Nejedly.

V prvenstvu je boj za tri mesta, ki vodijo v evropske kvalifikacije, odločen, zadnji vlak pelje prek pokalnega tekmovanja, kjer so v polfinalu trije drugoligaši in Mura. »Evropa je pri nas lahko celo težava za klub, kjer se predsednik prepusti evforiji in napove premije v primeru zmage, potem pa denarja za nagrade ni. To se je v ozadju dogajalo tudi pri Olimpiji, kjer je zaradi neizplačanih nagrad prišlo do določenega nezadovoljstva, to je vedno dvorezen meč. Olimpijo vedno nekdo obtožuje, a ne poznam igralcev, ki zaradi plačilne nediscipline ne bi prišli v Ljubljano in ne bi na koncu zadovoljni odšli,« izpostavlja Delov poročevalec s tekem državnega prvenstva.

Prvi strelec 1. SNL je trenutno Aljoša Matko s 14 goli, Žan Karničnik je drugi najboljši asistent. »Mislim, da bo Matko prvi strelec, je pravi strelski fant, žleht, zanima ga gol, čeprav je v zadnjem obdobju večkrat tudi podal soigralcem. Pred tem pa le glava dol in gol pred očmi, tudi zato je prvi strelec državnega prvenstva,« zaključuje Nejedly.