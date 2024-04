Reprezentančni napadalni dvojec trese mreže, United spet osrečil Arsenal

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna je bilo napeto v nemškem nogometnem prvenstvu, pomembno zmago je vknjižil Leipzig v Freiburgu. Leipzigov trener Marco Rose je svoje napadalce opozarjal, da morajo izkoristiti vsako priložnost, če želijo ohraniti mesto v začetni enajsterici. Junak tekme Loïs Openda je zbral dva gola in podaji, za mesto med najboljših 11 se je Roseju z golom oddolžil tudi Benjamin Šeško. V Angliji je Arsenal prevzel vodstvo, potem ko Liverpool na največjem otoškem derbiju znova ni ugnal Manchester Uniteda.

Španske nogometne zelenice so konec tedna večinoma mirovale, prost je bil tudi Jan Oblak, ki je kot gledalec pospremil zanimiv finale kraljevega pokala, v katerem je Athletic iz Bilbaa po enajstmetrovkah strl odpor Mallorce in končal 40-letno pokalno sušo.

Bolj razburljivo je bilo v bundesligi, kjer je prvenstvo odločeno, Bayer (zmaga z 0:1 proti berlinskemu Unionu) koraka proti »solatnemu krožniku«, tesno pa je v boju za četrto mesto in ligo prvakov v sezoni 2024/25. Vikend se je razpletel sanjsko za Leipzig in Šeška, ki je dobil prednost pred Christophom Baumgartnerjem. Na težkem gostovanju v Freiburgu so imeli srečanje pod nadzorom, slovenski reprezentančni napadalec je v 54. minuti izkoristil lepo podajo junaka dneva Opende in zatresel mrežo domačinov.