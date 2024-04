Vijoličasti z goloma Jakupovića in Soudanija do zmage pri Aluminiju

Uvod v tekme 29. kola 1. SNL z lokalno bitko v Kidričevem, kjer je Maribor z 2:0 (Jakupović, Soudani) premagal Aluminij, bo jutri dobil nadaljevanje v Rogaški Slatini, Domžalah in Murski Soboti, konec pa v nedeljo v Sp. Šiški. Ob bitki za obstanek je osrednje vprašanje naslednje: se bo šampionska dirka še bolj zapletla?

Nogometaši Aluminija so v 29. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 0:2. Mariborčani, ki so jeseni izgubili v Kidričevem, so tokrat proti predzadnji ekipi lige pričakovano osvojili vse tri točke. Izbranci Anteja Šimundže so prevladovali večji del tekme in zasluženo vpisali novo zmago ter se še utrdili na tretjem mestu lestvice, na kateri so se drugouvrščeni Olimpiji približali na štiri točke, pri čemer morajo Ljubljančani v soboto še na gostovanje k vroči Rogaški.

Za Maribor, pri katerem sta Arnel Jakupović in Hilal Soudani prispevala po gol in podajo, je bila to šele tretja zmaga v gosteh v sezoni, pred tem je slavil le na enem gostovanju pri Radomljah in enem pri Domžalah.

Mariborčani so uvodoma takoj prevzeli pobudo, v tretji minuti je pred golovo črto z glavo žogo odbil Luka Koblar in bržčas preprečil vodstvo gostov, naslednjo nevarno akcijo pa so gosti izpeljali v 25. minuti, ko je iz sicer ostrega kota z leve strani cilj zgrešil Jakupović.

Ta mariborski napadalec pa je v 30. minuti dosegel svoj 13. gol sezone za zasluženo vodstvo prevladujočega Maribora, potem ko mu je Soudani z leve strani žogo poslal pred vrata. S tem je Jakupović na vrhu strelske lestvice ujel Aljošo Matka iz Celja.

Takoj po začetku drugega dela je Maribor podvojil prednost, Maks Barišić je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, tam je Jakupović žogo oddal do Soudanija, slednji pa je nato zanesljivo ugnal Lana Jovanovića.

Aluminij je enega redkih resnejših strelov sprožil v 54. minuti, ko je Menno Bergsen brez posebnih težav ustavil strel Artema Biljija. Nevarnejši poskus je bil Barišićev na drugi strani z več kot 20 metrov, ko je v 58. minuti zadel vratnico, Lan Jovanović pa je nato ustavil še strel Josipa Iličića.

Ta je v 73. minuti ob poskusu podaje zadel zgornji del prečke, nato pa je spet z leve poslal nevarno podajo pred gol, a znova je žoga spet zadela okvir vrat, njegovi soigralci pa niso prišli do odbite žoge.

V 81. minuti je Bamba Susso žogo z glavo poslal v naročje Bergsna, malce zatem je na drugi strani tudi z glavo zgrešil Jakupović, kar sta bili tudi zadnji nevarnejši akciji tekme. V 93. je Tom Kljun imel na voljo še prosti strel z 18 metrov, a žogo poslal čez gol.

1. SNL, 29. krog:

Petek:

Aluminij – Maribor 0:2 (Arnel Jukupović 30., Hilal Soudani 47.)

Sobota:

Rogaška – Olimpija (15.00)

Radomlje – Koper (17.30)

Mura – Celje (20.15)

Nedelja:

Bravo – Domžale (15.00)