Izgube prihodkov se v Ligue1 merijo v milijaradh evrov

Francoski klubski nogomet na najvišji ravni bi se utegnil soočiti s plazom stečajev. »Najhuje šele prihaja,« je zaskrbljen Jean-Marc Mickeler, predsednik nacionalnega direktorata za nadzor nad poslovanjem klubov (DNCG).



Minula sezona se je zaradi izgube televizijskih pravic, prestopov, vstopnic in pokroviteljstva za Ligue1 končala z 1,4 milijarde evrov izgube, ena prej z 1,2 milijarde €.



»Skupni dolg klubov presega milijardo €,« je povedal Mickeler in opozoril klube, da morajo znižati plače in igralski kader. Sedem klubov ima na plačilnem seznamu več kot 40 igralcev.



Francosko prvenstvo se bo začelo 7. avgusta, naslov bo branil Lille.

