Izjemen zasuk za drugi Bayernov poraz

V Mönchengladbachu niso skrivali veselja ob zmagi proti branilcem naslova prvakov. FOTO: Wolfgang Rattay/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Drugi petkov večer v januarju je bil na športnem zemljevidu stare celine razmeroma miren, toda prav posebej je v Nemčiji odmeval eden tradicionalnih derbijev Borussie Mönchengladbach in Bayerna. Bavarci so doživeli drugi prvenstveni poraz v sezoni, jeseni jih je ugnal Hoffenheim s 4:1.Tudi manj poučeni poznavalci cenjenega nemškega nogometnega utripa v zadnjem desetletju poznajo izjemen prestiž med Bavarci in dortmundsko Borussio. v sedemdesetih pa sta nacionalni in za evropski vrh krojila Bayern in Mönchengladbach, kraj v Porenju, nedaleč od precej večjih Kölna in Düsseldorfa. Toda prav tu je nogometna metropola tega dela Nemčije, ki se ji v zadnjih letih spet vidno vrača nekdanji lesk.Tokrat je z izjemnim zasukom v lokalnem okolju zelo priljubljeni »Gladbach« ugnal favorite sezone in nazadnje sploh najboljše športno moštvo na svetu tako v izboru časnikarjev stare celine kot tudi Svetovnega združenja športnih novinarjev (AIPS). Domača Borussia je bila boljša s, potem ko so branilci nacionalne lovorike iz Münchna že v 26. minuti vodili z 2:0.Kazalo je na še eno slavje zadnjih zmagovalcev lige prvakov, toda domače moštvo se ni vdalo, zlasti s svojim najbolj ustvarjalnim igralcem, podajalcem pri prvih dveh golih, razorožilo favorita, ko pa je z merjenim strelom pod prečko kmalu po začetku drugega polčasa zadel šeza 3:2, se je zgodba zasukala v smer drugega Bayernovega poraza v domači sezoni. In dejansko so gain soigralci doživeli, zaenkrat pa so ostali na vrhu lestvice bundeslige. V primeru jutrišnje zmage v derbiju kola z Dortmundom jih bo prehitelLeipzig.