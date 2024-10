Soglasno potrdili Radenka Mijatovića

Na današnji seji volilne skupščine Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so delegati dosedanjemu predsedniku Radenku Mijatoviću soglasno podelili še tretji mandat. Tako bo 60-letni funkcionar, ki je prvi mož zveze od decembra 2016, krovno hišo vodil še nadaljnja štiri leta.

Nekdanji nogometaš in sodnik ter uspešen poslovnež je pred skoraj osmimi leti na čelu NZS nasledil Aleksandra Čeferina, ki je nekaj mesecev pred tem postal predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA). NZS sta pred njima vodila še Rudi Zavrl, ki je bil prvi mož med letoma 1989 in 2009, ter Ivan Simič, ki je predsednikoval med 2009 in 2011.

Izvolili so tudi štiri podpredsednike, to so isti, ki so bili že doslej, in sicer Danilo Kacijan, Dejan Germič, Gvido Mravljak in Stanko Glažar. Kandidata sta bila še Mihael Zrimec in Damir Rob. Kot edino kandidatko so za članico izvršnega odbora potrdili Majo Berger Levičar.

Volilno pravico je na skupščini imelo 28 delegatov.