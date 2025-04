Izvrstni Parižani užalostili tudi britanskega princa

Na obeh sinočnjih tekmah Uefine nogometne lige prvakov sta se zmage veselili domači ekipi – Paris Saint-Germain in Barcelona. Slednja je s 4:0 premagala Borussio Dortmund, predvsem zaradi izvrstnega drugega polčasa, v katerem je drugi najboljši strelec tekmovanja, Robert Lewandowski, zadel dvakrat. Tako je zaostanek za svojim soigralcem Raphinho, ki je za Katalonce zabil prvi zadetek in svojega dvanjstega v ligi prvakov, zmanjšal na en gol.

Manj enostranski je bil obračun med PSG-jem in birminghamsko Aston Villo, ki so ga Parižani dobili s 3:1. Angleži so povedli v 35. minuti po zadetku Morgana Rogersa, a je le štiri minute kasneje Desire Doue z izvrstnim strelom izven kazenskega prostora rezultat poravnal. »Dobro so pritiskali, pripravili protinapad in v prvem napadu dosegli gol,« je po tekmi povedal trener Parižanov, Luis Enrique. »Zaradi tega je bilo v naših vrstah nekaj negotovosti, a mislim, da je naša ekipa znova pokazala, da smo se na vsaki tekmi pripravljeni pomeriti s katerokoli ekipo.«

Štiriinpetdesetletni Španec, ki je na pariško klop – na tej je bil med letoma 2016 in 2018 tudi aktualni trener Ville, Unai Emery – sedel julija 2023, je s PSG-jem minuli vikend potrdil naslov francoskih prvakov šest krogov pred koncem prvenstva. Po tekmi je Enrique izpostavil pomembnost prave mentalitete in samozavesti v težkih trenutkih tekme.

Emery verjame v preobrat

Samozavesti za drugi zadetek ni primanjkovalo Hviči Kvarachelii. Hiter protinapad je Gruzijec nadgradil z odlično solo akcijo in domače popeljal v vodstvo. Zadnji, tretji zadetek je v sodnikovem podaljšku zabil Portugalec Nuno Mendes. »Videl sem, da je bil vratar precej blizu, zato sem poskusil narediti nekaj drugačnega in uspelo mi je, zato sem zelo zadovoljen,« je svoj gol pojasnil Mendes. Dvoboj v Parizu si je ogledal tudi britanski princ William s svojim sinom princom Georgeem. »Pomislil sem, da je minilo 43 let, odkar se je v moji generaciji kot navijač Ville zgodilo kaj podobnega, in želim, da George doživi tekmo v gosteh v velikem evropskem tekmovanju,« je še pred tekmo povedal britanski princ.

Kljub porazu gostujoči trener Emery verjame, da lahko na povratni tekmi Angleži zrežirajo preobrat. »Verjamemo v naše navijače, verjamemo v Villa Park in verjamemo v naše igralce, da bodo prihodnji teden pokazali svoje najboljše predstave,« je samozavesten Španec. Enrique pa se na gostovanje odpravlja z jasno opredeljenim ciljem: »Naš cilj v Birminghamu je jasen, to je zmaga na tej tekmi. To je edini cilj.«