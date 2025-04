Visoka zmaga Kataloncev, preobrat Parižanov

Nogometaši Barcelone so že na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov naredili velik korak do uvrstitve med najboljše štiri ekipe. Pred svojimi navijači so namreč kar s 4:0 odpravili igralce Borussie Dortmund. Na drugi današnji tekmi je Paris Saint-Germain doma s 3:1 ugnal Aston Villo.

Katalonci so prevladovali od samega začetka in si pripravili številne lepe priložnosti. Prvič so zadeli po 25 minutah, ko je veliko z dotikom žoge na golovi črti tvegal Raphinha po strelu Paua Cubarsija. Vseeno se je Brazilec za 12. gol v ligi prvakov za las izognil prepovedanemu položaju.

Raphinhi se je nato z dvema zadetkoma na vrhu lestvice strelcev približal Robert Lewandowski, ki je zdaj pri 11 golih v tej sezoni med evropsko elito. Poljski zvezdnik je najprej zadel z glavo v 48. minuti vsega nekaj centimetrov od vrat, nato pa je v 66. minuti z desnico postavil piko na i lepi akciji.

V 77. minuti je do gola prišel še eden od najboljših posameznikov dvoboja Lamine Yamal, ki je sijajno zaključil mimo vratarja Gregorja Kobla, kljub štirim prejetim golom enega od najboljših v dresu nebogljene Borussie.

Lepo prednost so si zagotovili tudi nogometaši moštva PSG. FOTO: Thibaud Moritz/AFP

Lepa prednost tudi za Parižane

Tudi PSG je na domačem igrišču prišel do lepe prednosti proti Aston Villi. Varovanci trenerja Luisa Enriqueja so se znašli v zaostanku, potem ko je v 35. minuti zadel Morgan Rogers. Parižani so hitro izenačili, vsega štiri minute pozneje je bil natančen Desire Doue. Na začetku drugega polčasa je za vodstvo zadel Hviča Kvarachelia, končni izid pa je v sodnikovem dodatku postavil Nuno Mendes.

Že včeraj je do velike prednosti proti Realu Madridu prišel Arsenal, ki je na domačem stadionu proti branilcem lovorike slavil zmago s 3:0. Inter iz Milana pa je v gosteh premagal oslabljeni Bayern iz Münchna z 2:1.

Povratne tekme bodo 15. in 16. aprila.