Nikdar ne odpišite Reala, pomnimo Ramosa, Ronalda, Benzemaja, Rodryga, Joseluja

Nikdar ne odpišite Reala, nore stvari se dogajajo na Bernabeuu. To je postala že krilatica v ligi prvakov in tako sta govorila trener Carlo Ancelotti in Jude Bellingham, potem ko je Arsenal s 3:0 – Declan Rice je v 12 minutah dosegel izjemna gola s prostega strela, svoja prva v karieri – premagal 15-kratne prvake in storil ogromen korak proti polfinalu. Toda pot bo še dolga, trajala bo vsaj 90 minut, v katerih bodo Los Blancos želeli uprizoriti še enega v nizu neverjetnih vrnitev v zadnjih desetih letih.

Tu je kronološki pregled Realovih največjih podvigov.