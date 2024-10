Sever Evrope ostaja zaklet za Slovence, rešitev v Srednji Aziji

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je v nekaj mesecih občutila, kako malo se mora zgoditi za drastično spremembo kotacije njenih delnic v očeh navijačev. Od junijske plebiscitarne evforije zavoljo nastopa na euru v Nemčiji do poraza v Oslu so minile pičle tri tekme, podoba Slovenije na igrišču pa je popolnoma drugačna kot poleti. Nedeljska (15) tekma v Kazahstanu bo odgovorila na vprašanje, ali je šlo v Oslu za slab dan Slovencev, ki ga lahko doživijo tudi najboljši na svetu, ali pa so težave izbrane vrste, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, vendarle večje. V ligi narodov je še vse odprto.

Slovenci bi z morebitno zmago v Kazahstanu – ta je v prvem kolu doma remiziral z Norveško – opravili velik posel. Zaradi novega sistema lige narodov si resda še ne bi zagotovili obstanka v ligi B, gotovo pa bi do zadnjega ohranili možnosti za prvo mesto, ki neposredno vodi v ligo A, in drugo mesto, ki prinaša 20. in 25. marca končnico za prehajanje med ligami (po načelu A3-B2, B3-C2, …).

Bomo videli, kako se bodo odzvali Slovenci in kako močno se bo kadrovsko odzval selektor Kek, saj si v četrtek zvečer nihče ni zaslužil ocene 6, Norvežani so namreč zmleli Slovence že z večjo energijo. V podobnem položaju so resda tudi Kazahstanci, ki so doživeli polom v Avstriji (gostitelji so ob zmagi s 4:0 dvakrat zadeli vratnico in enkrat prečko). »Ekipo pripravljamo predvsem za kvalifikacije za svetovno prvenstvo,« miri javnost selektor Stanislav Čerčesov, ki ima na računu remi z Norveško (0:0) in poraza v Stožicah (0:3) ter Linzu (0:4).