Bijol: Saj nas ni pustila punca; Balkovec: V Kazahstan po zmago

Slovenska nogometna reprezentanca po četrtkovem porazu v Oslu proti Norveški z 0:3 danes popoldne potuje neposredno na četrto tekmo lige narodov v Almaty. Tam se bo v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času pomerila s Kazahstanom.

Slednji je tudi v četrtek doživel visok poraz v Avstriji, kjer je izgubil z 0:4, a kot pravi eden od stebrov slovenske obrambe Jaka Bijol, se tudi takšne udarce hitro pozabi.

»Za nami je res slaba tekma na Norveškem, nogomet pa gre hitro naprej, čaka nas že obračun s Kazahstanom. Dobro se moramo spočiti, naspati, odpotovati v Kazahstan in tam zmagati. Tekmo z Norveško pa čim prej pozabiti,« je dejal Bijol, ki pravi, da prebolevanje poraza v Oslu ne bo prehudo.

»Vseeno nas ni pustila punca ali kaj podobnega. Smo pač v poslu, ko se tudi izgubi. Treba je hitro iti čez to, najlepše je, da so kmalu nove tekme, nova priložnost, da se popravi vtis. Je pa res, da bodo tudi padci. Toda tudi skozi to se raste in s tekme z Norvežani se moramo tudi kaj naučiti,« je prizemljeno odgovoril član italijanskega Udineseja.

Ta je tudi poudaril, da izid iz Osla ne bo vplival na večji rezultatski pritisk v Almatyju. »Pritisk, kaj pa vem? Normalno, da si želimo zmagati, to je bilo jasno že prej. Ta poraz tega ne spremni, v Kazahstan gremo zmagat. Tudi Kazahstanci so doživeli bolečo tekmo, tako da smo bolj kot ne na istem, tudi njih čaka potovanje, ni izgovorov, želimo si zmagati,« je še povedal.

Dodal je tudi, da tudi poškodbe, bolezni, odhod Boštjana Cesarja iz strokovnega štaba niso veliko vplivali na predstavo na Ullevaalu. »Ni bilo motečih dejavnikov, Boštjanu želimo najboljše. Smo profesionalci, on se je odločil za nov korak in ga podpiramo. Vidimo stvari, ampak to ne vpliva na igro in vse to tudi pričakujemo,« je sklenil Bijol.

Jure Balkovec se je prav tako dotaknil obračuna v Kazahstanu. Slovenci so ga doma septembra premagali s 3:0 s tremi goli Benjamina Šeška.

»Tako kot je nam lažje igrati v Stožicah, je njim doma. Kolikor vem, tam ni umetne trave, je dokaj dobro igrišče, pogoji so za obe ekipi enaki, ker tudi njih čaka potovanje domov iz Avstrije. Kar se pa kakovosti tiče, mislim, da je imamo mi več in gremo v nedeljo po zmago,« je odločen bočni branilec.

Optimizem Sloveniji vlivajo tudi pretekle izkušnje. S Kazahstanom, ki je 109. na svetovni lestvici, se je Slovenija, 51. na tej lestvici, srečala trikrat in ima tri zmage.

V ligi B in skupini B3 pa je po treh krogih na vrhu Norveška s sedmimi točkami, Slovenija in Avstrija jih imata po štiri, Kazahstan pa eno. Zmagovalec skupine bo napredoval v najmočnejšo ligo A, drugouvrščeni bo igral dodatne tekme za preboj v razred višje, tretjeuvrščenega čakajo dodatni boji za obstanek v ligi B, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v ligo C.