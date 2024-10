Liga narodov: Koga bo v Oslu v boj poslal Matjaž Kek (20.45)

Septembrski reprezentančni termin je potrdil, da je Slovenija tudi po uspešnem euru pripravljena na velike podvige. Štiri točke proti Avstriji in Kazahstanu so bile dober uvod, potrditi jih bo treba na zahtevnih gostovanjih v Oslu (20.45) in Almatyju (nedelja, 15.00). V zasedbi Slovenije je več poškodb in bolezni, kot bi si jih selektor Matjaž Kek želel.

Alexander Sorloth in Erling Braut Haaland bosta izzvala slovensko obrambo. FOTO: Reuters

Prva (trajna) sprememba se je zgodila v strokovnem štabu, Boštjan Cesar ni več pomočnik selektorja in je tik pred tem, da prevzame vodenje NK Maribor. Na odhod Cesarja se bo Kek prilagodil, tako kot se bo moral tudi na spremembe v začetni enajsterici, ki mu sicer niso blizu. Prva izbira na levem krilu Jan Mlakar je poškodovan, enako velja za Davida Brekala, ki je septembra zakrpal luknjo na desnem boku, ki je nastala po poškodbi Žana Karničnika, zdaj se je nogometašu Celja na seznamu odsotnih pridružil še Brekalo.

Možnosti je veliko, morda se bo v obrambo vrnil Petar Stojanović, končna odločitev bo znana dobro uro pred začetkom tekme v Oslu. »Imamo štiri točke, začeli smo dobro, mogoče je zdaj malce več ne ravno negativne klime, ampak situacije, ki ni bila običajna v zadnjem času. Bomo videli, kako bomo reagirali na te izzive. Vemo, kaj nas čaka na Norveškem, to bo še veselo. Hočem pa, da je Slovenija prepoznavna, agresivna, tudi v močnem defenzivnem bloku,« pred tekmo napoveduje Kek.

Morebitni postavi. FOTO: Delo

Slovence danes čakajo zelo močni nasprotniki, ki bodo tudi brez odsotnega zvezdnika in kapetana Arsenala Martina Ødegaarda zelo nevarni. Predvsem v konici napada, kjer sta robustna Erling Haaland in napadalec madridskega Atletica Aleksander Sorloth. Slovence čaka težko delo tudi ob prekinitvah, ki so močno orožje Norvežanov.

V slovenski skupini B3 bo danes, prav tako ob 20.45, Avstrija gostila Kazahstan.