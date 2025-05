Jan Oblak najboljši vratar v zgodovini španske lige

Slovenec Jan Oblak je postal najuspešnejši trener v zgodovini španskega nogometnega prvenstva. S šesto osvojeno nagrado zamora, ki jo prejme vratar z najnižjim odstotkom prejetih zadetkov v sezoni, je prehitel legendarna čuvaja mreže Barcelone Victorja Valdesa in Antonia Ramalletsa.

Dvaintridesetletni kapetan slovenske reprezentance, ki je že od 2014 član Atletico Madrida, je štiri tovrstne nagrade dobil med letoma 2016 in 2019, eno pa 2021. Nagrado zamora, ki ime nosi po vratarju Ricardu Zamori, članu med drugimi Barcelone, Espanyola, Real Madrida in Atletico Madrida pred dobrim stoletjem, podeljuje časnik Marca od leta 1958.

Nagrado prejme vratar z najnižjim odstotkom prejetih zadetkov na odigranih tekmah. Pogoj je nastop na vsaj 28 tekmah s po 60 minutami na terenu.

S petimi nagradami zamora se lahko pohvalita Valdes, ki je bil najboljši v Španiji med 2005 in 2012, ter Ramallets, ki je za Barcelono igral v 50. letih prejšnjega stoletja. Po štiri pa imata Juan Acuna iz obdobja po drugi svetovni vojni ter Santiago Canizares z začetka 21. stoletja.

Oblak je najboljši vratar v Španiji. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Škofjeločan je v tej sezoni la lige na 36 tekmah prejel 30 zadetkov, kar pomeni količnik 0,83. Drugo mesto v tekmovanju za zamoro je zasedel vratar Real Madrida Thibaut Courtois (30 tekem, 29 golov, količnik 0,97), tretje pa član Getafeja David Soria (39, 38, 1,03).

Jan Oblak na zadnji tekmi sezone v Gironi ni nastopil (0:4), saj ni odločala ni ničemer. Atletico Madrid je zasedel tretje mesto za Barcelono in Real Madridom in bo tako kot Athletic Bilbao in Villarreal v prihodnji sezoni igral v ligi prvakov.

Betis in Celta Vigo bosta tekmovala v evropski ligi, Rayo Vallecano pa v konferenčni ligi. Prvo ligo zapuščajo Leganes, Las Palmas in Valladolid.