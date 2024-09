Jan Oblak se je spet veselil izida 3:0

V 5. kolu je Atletico Jana Oblaka, ki je bil med vratnicami vso tekmo in tudi ubranil edini tekmečev strel, v Madridu s 3:0 premagal Valencio. Zadeli so Conor Gallagher (39.), Antoine Griezmann (54.) ter v sodnikovem dodatku Julian Alvarez. Škofjeločan pa se je tako po virozi uspešno vrnil na igrišče že ob ponedeljkovi reprezentančni tekmi v Stožicah proti Kazahstanu, ko je ob enakem izidu kot tokrat proti Valencii ohranil nedotaknjeno mrežo.

Barcelona – s stoodstotno bero ostaja na vrhu lestvice – se je veselila na gostovanju pri Gironi s 4:1. Vnovič je zablestel 17-letni Lamine Yamal, ki je v prvem polčasu poskrbel za oba gola svojega moštva. Po polčasu je s polvolejem na 3:0 zvišal Dani Olmo, nekdanji soigralec Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu, v 64. minuti pa je za zvezdniško zasedbo trenerja Hansija Flicka zadel še Pedri. Domačo čast je v 80. minuti rešil Urugvajec Christian Stuani.

Nogometaši Real Madrida so v soboto na tretjem gostovanju v sezoni španskega vendarle prišli do polnega izkupička. Po dveh uspešno izvedenih enajstmetrovkah so v San Sebastianu premagali Real Sociedad z 2:0. Aktualni evropski in španski prvaki so imeli kar precej sreče. Pred enajstmetrovkama so domači dvakrat zadeli prečko in enkrat vratnico.