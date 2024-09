Matjaž Kek razmišlja o nekaterih spremembah

Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne reprezentance, je napovedal, da utegne za jutrišnjo tekmo lige narodov s Kazahstanom narediti nekatere spremembe v postavi. Za zdaj sicer (še) ni jasno, ali se bo v prvo postavo po bolezni vrnil kapetan Jan Oblak.

Kek je bil zadovoljen s petkovim dvobojem z Avstrijo, ko je Slovenija iztržila neodločen izid 1:1. Kljub temu pa je na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju razkril, da razmišlja o nekaterih spremembah. Forma nekaterih igralcev po njegovi oceni namreč ni na ravni tiste z evropskega prvenstva. »S telesno pripravo nekaterih nisem zadovoljen. Nekateri so nekoliko zamudili začetek sezone,« je opozoril, vendar se ni spuščal v podrobnosti.

Na vprašanje, ali se v reprezentanco vrača prvi vratar Jan Oblak, ki je tekmo z Avstrijo izpustil zaradi težav s trebušno virozo, je Kek odvrnil, da glede tega še nima odgovora. »Počakali bomo na današnji trening, da vidimo, kje je. Jasno je, da sta viroza in poškodba pustila posledice.««

Po njegovem bodo v reprezentanci naredili vse, da bo lahko igral, a po drugi strani ne bodo tvegali, če ne bo povsem pripravljen. »Smo na začetku sezone, ni razloga, da bi tvegali,« je opozoril in dodal, da se Matevž Vidovšek ni izneveril ob ponujeni priložnosti. »Veseli me, da se lahko tudi brez Oblaka kosamo z dobrimi reprezentancami.«

Na tekmi s starimi znanci iz Kazahstana si od svojih varovancev želi predvsem več konkretnosti. »Ko nasprotnik pritiska, nismo dovolj odločni,« je pojasnil Kek, ki si želi tudi večje zbranosti ob ponujenih priložnostih v napadu.

Slovenija bo po njegovem na tekmi lovila nove točke, a kot je opozoril, bo morala njegova ekipa za to trdo delati. »Kazahstan je proti Norveški (0:0) pokazal izjemno disciplino,« je ocenil.

Tudi vezist Petar Stojanović pričakuje, da bo tekma z moštvom, ki ga je Slovenija premagala novembra lani za potrditev uvrstitve na letošnjo evropsko prvenstvo, trda. »Čeprav nekateri pričakujejo lahko delo za nas, ne bo tako,« je prepričan. Po njegovem gre za dobrega tekmeca, ki bo po menjavi selektorja – na klop je junija sedel nekdanji ruski strateg Stanislav Čerčesov – željan dokazovanja.

»Na tekmo z Avstrijo lahko gledamo pozitivno. Res je, da smo na trenutke trpeli, a to ni nič nenavadnega. Jutri bomo morali dati še nekaj več od sebe. Želimo prikazati dobro energijo in jih prisiliti, da se prilagajajo naši igri,« je dodal Stojanović in napovedal, da si Slovenija vendarle želi s tekme odnesti vse tri točke.

Tekma lige B v Stožicah se bo začela jutri ob 20.45. Na NZS pričakujejo najmanj 10.000 gledalcev. Vstopnice so še na voljo.