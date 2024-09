Benjamin Šeško prva figura vodilne Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je preživela »prvo dejanje« po evropskem prvenstvu v Nemčiji bolje kot v zadnjem tovrstnem primeru pred 14 leti. Štiri točke v dveh tekmah lige narodov z Avstrijo in Kazahstanom – to je realen izplen, ki Slovencem omogoča samozavestno pričakovanje oktobrskega termina. Tedaj bo šlo zares tudi v boju za vrh skupine B3.

Če odmislimo travnato površino v Stožicah, ki je bila enaka za vse tri reprezentance, smo videli na delu vrhunsko organizirano ekipo, ki je – kljub vidnim težavam posameznikov – preživela zahtevni bitki z Avstrijo (1:1) in Kazahstanom (3:0) in pričakuje naslednji izziv v dobri kondiciji. Drži, da bo šlo 10. oktobra v Oslu za strahovito zahtevno bitko z norveškimi vikingi, toda Slovenija v zadnjem letu in pol dokazuje, da se ji ni treba nikogar bati.

V seštevku dveh tekem sta bila najnevarnejša aduta Benjamin Šeško – strelec vseh štirih golov! – in Petar Stojanović. Šeško je potrdil, da je pustil za seboj mučno izkušnjo s tekme osmine finala EP proti Portugalski, ko je v izdihljajih podaljška zapravil 99-odstotno priložnost za gol.