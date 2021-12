Jesenskega kralja, Maribor, okronali na Bonifiki

V nadaljevanju preberite:

V odličnem derbiju zadnjega jesenskega kola v 1. SNL na koprski Bonifiki sta krajšo potegnila Koper in Mura. Koprčani so bili na pragu zmage deset minut pred koncem in prvemu mestu, osem minut pozneje so prvak imeli tri točke v žepu in so bil bliže vrhu, na koncu so se oboji zadovoljili s točko, s čimer so prvaki prvega dela prvenstva postali Mariborčani. Tudi oni so bili še v 90. minuti le pri točki, potem pa je mojstrsko zadel svoj prvi gol v sezoni Jan Repas.