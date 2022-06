Jezni zvezdnik Reala o vprašanju, ki mu je zagrenilo večer v Parizu

Toni Kroos je v zadnjem podkastu, ki ga pripravlja skupaj z bratom Felixom Kroosom, spregovoril tudi o tem, zakaj je jezen prekinil pogovor z nemško televizijo ZDF kmalu po koncu finalne tekme nogometne lige prvakov v Parizu, kjer je njegov Real Madrid z 1:0 premagal Liverpool. Kroosa je po ujezil reporter Nils Kaben, ki ga je na zelenici štadiona Stade de France vprašal, ali je bilo presenetljivo, da se je Real že takoj zgodaj znašel pod pritiskom tekmecev.

»V tistem trenutku sem bil le jezen. Jezen sem bil nanj. Seveda smo morali prebroditi več obdobij pritiska, to sem mu povedal tudi v svojem odgovoru. Kaj pa pričakujete? Da bomo proti Liverpoolu prevladovali 90 minut? Gre za ekipo svetovnega kova. Morali smo jih premagati in to smo storili,« je po nekaj dneh premisleka povedal Kroos.

»Lahko bi vprašal: 'Kako ste videli tekmo?' Saj mu ne bi odgovoril, da smo Liverpool stisnili v kot od prve do zadnje minute. Prvi sem, ki bo priznal, da je bila to izenačena tekma, v kateri je imel Liverpool verjetno kakšno priložnost več. A zmagali smo, tako kot nam je to uspevalo v zadnjih mesecih. Ne želim pa niti slišati, da si nismo zaslužili zmage. To je v finalu prekleto nepomembno, finale je potrebno zmagati.«

Kroos je po sobotni tekmi eksplodiral z naslednjimi besedami: »Imel si 90 minut časa za razmislek in potem mi postaviš takšna pos**na vprašanja. To je noro!« mu je najprej odvrnil nekdanji član Bayerna in dodal: »To ni bila tekma skupinskega dela, temveč finale lige prvakov. In jasno je, da se proti Liverpoolu kdaj znajdeš v težavah. Ko ti nekdo najprej postavi tri negativna vprašanja, že veš, da je iz Nemčije. Zelo, zelo hudo – zares!«