John Elkan ne bo žrtvoval bratranca Andree Agnellija

John Elkann je prvi mož družinskega poslovnega imperija Agnellijevih. FOTO: Denis Balibouse/Reuters



Slovo Andree Pirla, Pavla Nedveda ...

Prijateljstva po propadu superlige med prvim možem Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom in Andreo Agnellijem ni več. FOTO: Francois Walschaerts/Reuters

se je ustavil v Juventusu. Naključno, ali pa ne, se je v Torinu mudil tudi. Dovolj, da se je nogometni ustroj na Apeninih preusmeril k črno-belimi, ki imajo za seboj športno neuspešno sezono in neposrečen poskus ustanovitve superlige, katere eden od idejnih očetov je njegov predsednikKomaj 46-letni Elkan je po očetu Američan in je izbranec slavnega dedka, povojnega najpomembnejšega moža družine Agnelli ter italijanskega simbola Fiata. Elkan je izvršni direktor holdinga Exor. Pod okriljem družbe sta tako Fiat kot Juventus in še veliko drugih podjetij, Ferrari, Chrysler, Zavarovalnica Generali ... S prihodkom 145 milijard evrov v letu 2019 se je Exor uvrstil na 28. mesto največjih družba na svetu.Ameriško ozadje najznamenitejše italijanske družine Agnelli na najboljši možni način razkriva, zakaj je bil Juventus ob angleških klubih in njihovih ameriških lastnikih eden od ključnih klubov pri poskusu ustanovitve superlige.Na novo postavljena razmerja sila na evropski nogometni klubski sceni so tudi pri Juventusu sprožila premike, toda v zgolj v športnem delu družine Agnelli. So neizbežni po fiasku v domačem prvenstvu in hitrem slovesu v ligi prvakov v osmini finala proti Portu.Klavrn propad superlige ne bo vplival na položaj bivšega prijatelja predsednika Evropskega nogometne zveze, sicer Johnov bratranec, bo ostal prvi mož »Stare dame«. Vse pa kaže, da je John Elkan podprl prenovo športnega dela Juventusovega klubskega ustroja. Italijanski poznavalci Juventusovih razmer so prepričani, da se na trenerski stolček vrača Allegri, ki je sicer tudi po odhodu pred dvema letoma ostal v prijateljskih odnosih z Elkanom in Agnellijem. To pomeni, da bona hitro končal svojo prvo člansko sezono v vlogi trenerja, z njim vred pa naj bi odšla tudi športni direktorin morda tudi član vodstva kluba, ki je zadolžen za športno politiko in je tudi Agnellijev zaupnik,. Allegri je dejal, da sta bila Paratici in Nedved ključna negativca pri njegovem slovesu.Največje presenečenje v kadrovskem prerazporejanju pa predstavlja omemba nekdanjega trenerja in italijanskega selektorja. Zdaj že 73-letni strokovnjak in zadnji trener, ki je Juventus popeljal do naslova evropskega prvaka leta 1996, naj bi prevzel vlogo športnega direktorja.