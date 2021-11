Jose Mourinho mu bo v zahvalo kupil čevlje za 800 evrov

V italijanskem nogometnem prvenstvu se rojeva nova zvezda. Konec tedna je opozoril nase dotlej relativno malo znani napadalec Felix Arena-Gyan, ki je zrežiral zmago Rome na gostovanju v Genovi. Roma je premagala Genoo (0:2), pokvarila trenerski krst Andreja Ševčenka v serie A, Gyan pa je olajšal pritisk na trenerja Rome Joseja Mourinha.

Slednji je poslal mladega Ganca v igro šele v drugem polčasu in mu obljubil nove nogometne čevlje, če bo zabil gol. Ko je 18-letnik zabil prvega od dveh golov, je pritekel do klopi za rezerve in Mourinha spomnil na obljubo. »Zaželel si je posebne čevlje za 800 evrov. Prva stvar, ki jo bom storil v torek, bo nakup teh nogometnih čevljev, zaslužil si jih je,« je zatrdil Mou.

»Gol posvečam svoji mami, ki še danes živi v Gani«

Arena-Gyan prihaja iz mesta Sunyani z 200.000 prebivalci na severu Gane, njegov drugi gol je bil posebej mojstrski, ko je v slogu najbolj rutiniranih golgeterjev matiral vratarja Genoe z lob udarcem z leve strani kazenskega prostora. »Gol posvečam svoji mami, ki še danes živi v Gani. V prihodnje želim biti še boljši in verjamem, da mi bo uspelo pod vodstvom takšnega trenerja, kot je Jose Mourinho. Dnevno me spodbuja, mi svetuje, sprašuje me, kaj potrebujem in tako naprej. Zelo sem mu hvaležen.«

Felix Arena-Gyan bo 19. januarja dopolnil 19 let. Romi se je pridružil šele letošnjo pomlad, ko je vstopil v klubsko mladinsko akademijo. Italijanski časniki so mu namenili visoke ocene za odlično predstavo: Gazzetta dello Sport 7,5, Corriere dello Sport 8, Tuttosport 7,5 in Corriere della Sera 9.