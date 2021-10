Josip Iličić je zabil dva gola in zastreljal enajstmetrovko

Gol v 11. minuti za vodstvo nogometašev Atalante z 1:0 in že 15 minut pozneje krasen zadetek v levi zgornji kot vrat Empolija po lepem sodelovanju z Luisom Murielom je bil hitropotezen učinek slovenskega zvezdnika Josipa Iličića v nadaljevanju 8. kola italijanskega prvenstva. Sredi drugega polčasa je nekoliko pokvaril umetniški z neizkoriščeno enajstmetrovko, saj je streljal visoko prek prečke, toda zanj je bilo najpomebnejše, da je njegovo moštvo prekosilo tekmece s 4:1 in doseglo četrto zmago v sezoni.

Z njo so se nogometaši Atalante po točkah izenačili z Laziom in si okrepili samozavest pred tretjim nastopom v ligi prvakov. V sredo bodo gostovali pri Manchester Unitedu in poskušali ohraniti vodstvo v skupini F.

Izidi 8. kola:

Spezia : Salernitana 2:1 (0:1)

Lazio : Inter Milano 3:1 (0:1)

Milan : Hellas Verona 3:2 (0:2)

Cagliari : Sampdoria 3:1 (1:0)

Genoa : Sassuolo 2:2 (1:2)

Empoli : Atalanta 1:4 (1:2)

Udinese : Bologna 1:1 (0:0)

Napoli - Torino (nedelja, 18.00)

Juventus - Roma (nedelja, 20.45)

Venezia - Fiorentina (ponedeljek, 20.45)