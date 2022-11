Josip Iličić naposled nared za napad na Prekmurce

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić bo prvič po vrnitvi v domovino na voljo za nastop v dresu Maribora, so na spletni strani potrdili 16-kratni državni prvaki. Dvoboj 16. kola v Prvi ligi Telemach med Mariborom in Muro bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

Iličić se je v začetku oktobra po dolgih pogajanjih vrnil v Maribor, kjer je igral že leta 2010. Na spletni strani štajerskega kluba so zapisali, da je nazadnje zdaj 34-letni napadalni vezist v vijoličastem nastopil 26. avgusta 2010 proti Palermu. Od takrat je 12 sezon preživel v Italiji, kjer je igral za Palermo, Fiorentino in Atalanto. Moštvo iz Bergama je zapustil konec avgusta.

Iličić je prvi trening z Mariborom opravil 6. oktobra

»Nismo želeli prehitevati dogodkov, Josip je, razumljivo, potreboval nekaj časa, da doseže ustrezno raven pripravljenosti in za vrnitev v tekmovalni ritem. Vse dosedanje aktivnosti je uspešno prestal, tudi zadnje treninge ob višji intenzivnosti in lahko potrdim, da se bo pridružil moštvu tudi na tekmah. Prvič bo v kadru za nedeljsko tekmo z Muro,« je za spletno stran kluba dejal trener Damir Krznar.

Josip Iličić med predstavitvijo v Mariboru. FOTO: Marko Pigac/pigac.si

Iličić je prvi trening z Mariborom opravil 6. oktobra, natanko mesec dni kasneje pa bo na Ljudskem vrtu drugič debitiral proti Muri. V dolgi klubski karieri je 34-letnik skupaj zabeležil 494 nastopov in se podpisal pod 140 golov ter 86 podaj.

Za Maribor je odigral vsega 11 tekem, a se ob štirih zadetkih in treh podajah tako izkazal, da ga je po zadnji tekmi Palermo odkupil. Za slovensko izbrano vrsto je igral 80-krat in dosegel 16 zadetkov. Nazadnje je igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Cipru, in sicer 14. novembra lani.