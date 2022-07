Jović v eni tekmi zabil več golov kot v treh letih pri Realu

Ko je leta 2019 iz frankfurtskega Eintrachta prestopil k madridskemu Realu, bi Luka Jović lahko izbiral med evropskimi velikani, ki so se potegovali za njegove usluge. Ko je letos tri leta kasneje zapuščal špansko prestolnico, so ga lokalni mediji pospremili z ocenami, da gre za enega najbolj zgrešenih nakupov vseh časov, saj 24-letni napadalec po rodu iz Bijeljine ni niti približno upravičil vloženih 63 milijonov evrov.

Prispeval je le tri gole v dresu Reala in se k Fiorentini pred dnevi preselil brez odškodnine, si pa je kraljevi klub zagotovil kos pogače v primeru naslednje prodaje srbskega reprezentanta, ki je bil med strelci tudi na septembrski tekmi lige narodov s Slovenijo v Beogradu, kjer so udeleženci letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju premagali izbrano vrsto Matjaža Keka s 4:1.

Jović je nato dosegel tudi gol za zmago na Švedskem (1:0), a še bolj odmeva njegov poker zadetkov ob premieri v dresu Fiorentine, ki je s 7:0 v Moeni premagala Real Vicenzo. Jović je v manj kot 30 minutah presegel svoj strelski izkupiček iz Madrida, a ne gre pozabiti, da so se vijoličasti v Dolomitih večinoma merili z golobradci brez izkušenj na profesionalni ravni, več o njihovi moči in strelski formi Jovića pa bosta verjetno razkrili že naslednji tekmi s Triestino in Galatasarayem.