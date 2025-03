Juventus dolgo trl odpor Verone, preden jo je vendarle strl

Nogometaši Juventusa so na zadnji tekmi 27. kola italijanskega prvenstva v Torinu z 2:0 premagali igralce Verone in se vrnili na četrto mesto. V vodstvu je Inter z 58 točkami, Napoli je zbral 57, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50 itn. Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića je z 39 točkami deseti, Venezia Domna Črnigoja pa z 18 točkami na predzadnjem mestu v 20-članski serie A.

»Stara dama« je šele v drugi polovici tekme strla odpor gostov, ki so se v končnici prvega polčasa po »projektilu« Slovaka Tomaša Suslova že veselili gola, a so ga po posredovanju sistema VAR gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Prvi zadetek na tekmi je tako padel v 72. minuti, ko je po kombinirani akciji zadel Francoz Khephren Thuram, končni izid pa je v 90. minuti postavil Nizozemec Teun Koopmeiners.

Osrednja tekma 27. kola je bila v soboto, ko sta se Napoli in Inter razšla z 1:1. Milanska zasedba je povedla v 22. minuti po golu Federica Dimarca, tri minute pred koncem rednega dela pa je izenačil Danec Philip Billing.

Udinese je z zadetkom Francoza Floriana Thauvina ugnal Parmo z 1:0. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta odigrala celotno tekmo za ekipo iz Vidma, Atalanta pa se je doma z Venezio razšla brez gola. Domen Črnigoj zaradi poškodbe ni igral za ekipo iz Benetk.

Lazio je v nedeljo na štadionu San Siro ugnal domači Milan z 2:1, z identičnima izidoma je Roma premagala Como, Bologna pa Cagliari. Torino je v Monzi slavil z 2:0, Genoa in Empoli sta se razšla z 1:1, na petkovi uvodni tekmi pa je Fiorentina premagala Lecce z 1:0.