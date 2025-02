Olimpija ni strla Borca, v Stožicah posredovala celo policija

Nogometaši Olimpije se za to sezono poslavljajo od Evrope. V povratni tekmi »play-offa« konferenčne lige proti igralcem Borca niso izkoristili prednosti domačega terena. Na koncu so iztržili zgolj neodločen izid, kar je bilo premalo, da bi napredovali v osmino finala tega tekmovanja, saj so prvi dvoboj v Banjaluki izgubili z 0:1.

V ljubljanskem moštvu se bodo še dolgo tolkli po glavah zaradi zamujenih in zapravljenih priložnosti. Že v sedmi minuti so imeli namreč na pladnju možnost za vodstvo, potem ko so dobili enajstmetrovko. Toda španski napadalec Alejandro Blanco je z bele točke zelo slabo sprožil strel, tako da ga gostujočemu vratarju Filipu Manojloviću ni bilo težko ubraniti.

Zmaji so v nadaljevanju poskušali vse, da bi vendarle zatresli mrežo Borca, vendar pa so bili v zaključkih akcij premalo natančni. Za nameček so njihove jalove napade z metanjem različnih predmetov na stožiško igrišče ustavljali tudi lastni navijači, ki jih je miril celo domači vratar Matevž Vidovšek. Ker se neprimerno vedenje huliganov ni prenehalo, so sodniki za več minut prekinili tekmo, posredovati so morali celo policisti.

Ker je do konca tekme ostalo pri izidu 0:0, so na veliko razočaranje privržencev Olimpije, ki so jo mnogi že vnaprej videli v osmini finala konferenčne lige, napredovali nogometaši Borca. Banjalučani bodo poskušali naslednjič presenetiti igralce dunajskega Rapida ali Fiorentine.