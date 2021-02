Juventus hodil po tankem ledu, a se mu ni vdrlo

Rodrigo Bentancur je storil napako v uvodnih sekundah in Juventus je doživel poraz. FOTO: Miguel Riopa Afp

Juventus je znan po tem, da gole dosega v zadnjih minutah, toda italijanski prvaki so pozabili, da enako štejejo uvodne. Portugalci so njihovo mrežo zatresli po 60 sekundah, ko je ležerno podajovratarju kaznoval, in že po 19 sekundah drugega polčasa, ko je bil uspešenA Juve ne bi bil Juve, če se ne bi še enkrat več izvlekel iz težkega položaja, v 82. minuti je zlata vreden zadetek v gosteh dosegelza končnih 1:2.V sodnikovem dodatku je v kazenskem prostoru Porta padel portugalski zvezdnik, toda glavni sodnik ni dosodil enajstmetrovke.Na drugi tekmi je Borussia iz Dortmunda s 3:2 zmagala v Sevilli, nova dva gola je zabil norveški asTudi na štadionu Ramon Sanchez Pizjuan v Sevilli ni bilo potrebno dolgo čakati na prvi zadetek. Suso je domačo zasedbo razveselil že v sedmi minuti. A so nemški gostje do konca polčasa z izjemnim nizom kar trikrat zatresli nasprotnikovo mrežo. Domači so znali odgovoriti. Rezervistje v 84. minuti zadel za 2:3.Porto : Juventus 2:1 (1:0)Sevilla : Borussia Dortmund 2:3 (1:3)