Juventus skočil na vrh lestvice

Nogometaši Juventusa so skočili na vrh lestvice italijanskega prvenstva, v petkovem večernem dvoboju so se namreč veselili zmage v Monzi z 2:1 (Rabiot 12., Gatti 90.+4; Carboni 90.+1).

Pa je že kazalo, da ne bo premika navzgor in bo na 1. mestu ostal Inter. Vlogo favorita v mestu znamenitih dirk formule 1 je sprva torinsko moštvo potrdilo z zgodnjim vodilnim golom, že pred tem je Juventusov srbski adut Dušan Vlahović zapravil enajstmetrovko.

Ko pa so gostitelji v 1. minuti sodnikovega podaljška te tekme izenačili, je kazalo, da se bosta tekmeca razšla z remijem. Toda prav v izdihljajih tekme je nato Federico Gatti vendarle zabil za tri točke belo-črnih in premik na 1. mesto. Ali bo Juve na tem po 14. kolu ostal, pa bo razkril nedeljski veliki derbi med Napolijem in Interjem.