Kako so igrali: Šeško kot Batistuta, svoje dodala Šporar in Oblak

Enajsterica, za katero se je selektor Matjaž Kek odločil po porazu v Helsinkih, deluje vse bolje in očitno je z rokadami zadel v polno: tedaj so začeli tekmo Belec, Lovrić, Zajc, Balkovec in Brekalo, pozneje Oblak, Mlakar, Elšnik, Janža in Blažič. Slovenci delujejo vse bolj čvrsto, nadzorujejo dogajanje na igrišču, za nameček so vse bolj nevarni v naštudiranih prekinitvah, kar bo posebej pomembno v najmočnejših tekmah. To je zasluga selektorja in njegovega strokovnega štaba.

Katerim nogometašem smo za opravljeno v stožiški tekmi s Finsko (3:0) namenili najvišje in katerim najnižje ocene? Kako se je odzval Andraž Šporar na vlečenje za majico, zakaj je bil Benjamin Šeško kot Usain Bolt in Gabriel Batistuta in kaj je potrdil Jan Oblak? Več v naši tradicionalni rubriki Kako so igrali?