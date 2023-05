Kampl Leipzigu zagotovil zmago in tretje mesto

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je z zadetkom pomagal Leipzigu do zmage v 31. kolu nemškega nogometnega prvenstva proti Freiburgu z 1:0. S tem so varovanci Marca Roseja na lestvici napredovali na tretje mesto.

Dvaintridesetletni Kampl je dvoboj v gosteh proti Freiburgu začel na klopi za rezervne igralce, v igro pa vstopil v 53. minuti. Dvajset minut kasneje pa je dosegel edini zadetek na tekmi in Leipzigu omogočil skok na tretje mesto.

Kampl in soigralci so po 31 krogih zbrali 57 točk oziroma eno več od neposrednih tekmecev za nastop v ligi prvakov prihodnje leto, Uniona iz Berlina ter tekmeca Freiburga. Berlinčani so izgubili proti Augsburgu z 0:1. Edini zadetek je dosegel Dion Drena Beljo v 53. minuti. Med evropsko elito bodo sicer igrala štiri nemška moštva.