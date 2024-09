Kane na jubilejnem nastopu za Anglijo dvakrat v polno

Nizozemska in Nemčija sta se na na današnji osrednji tekmi 2. kroga lige narodov v Amsterdamu razšli z neodločenim izidom 2:2, na drugi tekmi skupine A3 med Madžarsko in BiH v Budimpešti pa ni bilo golov. Anglija je v skupini B2 na slovitem Wembleyju ugnala Finsko z 2:0, Harry Kane pa je svojo jubilejno 100. tekmo kronal z dvema zadetkoma.

Tulipani so na štadionu Johan Cruijff Arena povedli že v drugi minuti, ko je po bliskovitem nasprotnem napadu zadel Tijjani Reijnders. Tudi v nadaljevanju tekme so bili nevarnejši, v končnici prve polovice tekme pa močno popustili. Deniz Endav je v 38. minuti izenačil, za nemško vodstvo pa je v tretji minuti sodnikovega podaljška poskrbel Joshua Kimmich.

Nizozemci, ki so v končnici prvega polčasa ostali brez poškodovanega stebra obrambe Nathana Akeja, so v 51. minuti poravnali na 2:2, potem ko je zadel Denzel Dumfries. Na drugi tekmi v Budimpešti so se domači nogometaši z BiH razšli brez golov.

Zadetek Joshue Kimmicha ni bil dovolj za nemško zmago. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Obračun na bržkone najbolj slovitem štadionu na svetu v Londonu se je začel slavnostno. Kane je od angleške nogometne zveze prejel zlato kapo za 100. nastop v dresu Anglije, osebni jubilej pa je začinil z dvema zadetkoma. Prvega je dosegel v 58., drugega pa v 76. minuti. Na drugi tekmi je Grčija v gosteh premagala Irsko z 2:0. Prvi gol je dosegel Fotis Ioanidis (50.), drugega pa Cristos Colis (87.).

V skupini B1 sta bili na sporedu dve tekmi. Gruzija je z golom Giorgija Kočoravilija (71.) zmagala v Albaniji z 1:0, Češka pa je bila boljša od Ukrajine s 3:2. Za Čehe je dva gola dosegel Pavel Šulc (21. in 45./+2), enega Tomaš Souček (79.), za Ukrajino pa sta zadela Vladislav Vanat (37.) in Georgij Sudakov (84.).

V skupini C4 je bila Latvija boljša od Ferskih otokov z 1:0, Severna Makedonija pa od Armenije z 2:0. Malta je na edini tekmi v skupini D2 v Andori zmagala z 1:0.