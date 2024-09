Šeško vrgel rokavico Haalandu, Kek osrečil še enega slavljenca

Slovenska nogometna reprezentanca je postavila »stvari na svoje mesto« in končala septembrski termin lige narodov na vrhu skupine B3. V Stožicah je zmlela Kazahstance s tremi goli odličnega Benjamina Šeška in pričakuje oktober s štirimi točkami, kolikor jih ima tudi Norveška, 10. oktobra v Oslu naslednja tekmica čete selektorja Matjaža Keka. Mariborčan si je lahko le želel takšno darilo za 63. rojstni dan.

15 golov za Slovenijo ima po novem v kartoteki Benjamin Šeško

Slovenija je opravila svoje že v prvih 45 minutah, ko je bila za razred boljša od gostov iz Srednje Azije. Ti so prišli v Ljubljano polni optimizma in ambicij, četudi so lani prav Slovenci na istem štadionu končali njihove sanje o zgodovinskem preboju na evropsko prvenstvo v nogometu. Osvojena petkova točka z Norveško jim je vlila upanje, toda iz te moke ni bilo kruha.

Slavljenec Matjaž Kek vedel, da mora zmaga ostati doma

Včerajšnji slavljenec Matjaž Kek je vedel, da mora zmaga ostati doma; uresničil je svoje napovedi, da bo posegel v začetno enajsterico. Ni bil zadovoljen ofenzivnim delom kolektiva, v dvoboju z Avstrijo nekaj navez ni delovalo optimalno, nekateri niso mogli skriti posledic slabega statusa v klubih. Če dodamo zgodnjo napoved madridskega Atletica – štiri ure pred tekmo –, da želijo uspešen večer svojemu vratarju, je bilo začetnih enajst že povsem pričakovanih. V primerjavi s petkom je prišlo do treh sprememb: priložnost so dobili vratar Jan Oblak, Jan Mlakar in Žan Celar, na klop pa so sedli Matevž Vidovšek, Sandi Lovrić in Andraž Šporar.

Selektor Matjaž Kek (desno) je prejel sinoči v Ljubljani najlepše darilo za 63. rojstni dan. FOTO: Leon Vidic

Kek je očitno držal boljši načrt večera kot Stanislav Čerčesov, njegov dve leti mlajši kolega iz Severne Osetije. Slovenci so že v prvem delu nadigrali goste (posest 61:39, streli 10:2, na vrata 6:0, koti 1:0). Da bi bil to lahko večer Benjamina Šeška, je bilo znano že v 21. minuti, ko so gostitelji izpeljali atraktiven nasprotni napad po levi strani, toda napadalec Leipziga z zunanjim delom desne noge ni ne podal vtekajočemu Žanu Celarju ne streljal na gol. Očitno je bilo le, da je bila menjava položajev – Šeško se je preselil na levo stran, Celar pa je šel desno – uspešna, gol je visel v zraku. Prav Šeško je v pičlih šestih minutah zabil kar dva in se rokohitrsko še bolj odlepil od Tima Matavža in Andraža Šporarja (po 11).

Prvi gol je bil velemojstrski

Prvi gol je bil velemojstrski. Šeško je vzel žogo na približno 30 metrih od vrat, ki jih je branil Igor Šackij, sledil je 10-sekundni šov. Sergej Malij, Bahtijar Zajnutdinov in Aleksandr Maročkin so bili fantje, ki jih je nanizal Šeško kot Žan Kranjec količke v olimpijski sezoni 2022, ko je bil srebrn v Pekingu, nato je s spodkopanim strelom matiral še Šackija – 1:0! Ti trije Kazahstanski branilci skupaj štejejo 94 let, toda najbrž ne pomnijo, da bi jih kdo preigral kot sinoči Šeško.

Benjamin Šeško je bil sinoči neustavljiv. Napadalec Leipziga je velemojstrsko končal akcijo za svoj prvi gol v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

Hitro je sledil drugi gol. Petar Stojanović je na levi strani odigral dvojno podajo s Celarjem in sprožil strel, odbita žoga je prišla do Šeška, ki si je dal duška in jo z vso močjo zabil v mrežo – 2:0! Toda šov 21-letnega zvezdnika iz Radeč se s tem ni končal. Prvič v reprezentančni karieri si je namreč pripisal »hat-trick«, potem ko je z glavo dosegel še tretji gol. Kek ga je gosposko potegnil iz igre pred koncem tekme, da je prejel stoječe ovacije deset tisoč navijačev, ob tem pa ponudil priložnost še Juretu Balkovcu, ki je prav včeraj dopolnil 30 let. Popoln večer za vse navzoče.