Ronaldo spet zadel za zmago Portugalske

Portugalski in danski nogometaši so v drugem krogu najmočnejše skupine lige narodov slavili novi zmagi. Portugalci so v podskupini A1 doma z 2:1 premagali Škote, Danci pa so bili v podskupini A4 z 2:0 boljši od Srbov.

Portugalci so pred tremi dnevi pred svojimi navijači z 2:1 ugnali Hrvate, zdaj pa so gostili še Škote in zmagali z enakim izidom. A še z več težavami, saj so gosti prek Scotta McTominaya že v sedmi minuti prešli v vodstvo, ki so ga držali do 54. minute, ko je izenačil Bruno Fernandes. Škotska se je nato uspešno branila vse do zadnjih minut, veselje za osvojeno točko pa jim je v 88. minuti preprečil Cristiano Ronaldo, ki se je med strelce vpisal na drugi tekmi zapovrstjo.

Portugalski superzvezdnik pa ni bil edini veteran, ki je svoji reprezentanci zagotovil zmago. To je uspelo tudi njegovemu nekdanjemu soigralcu pri madridskem Realu Luki Modriću, ki je bil strelec edinega zadetka na tekmi med Hrvaško in Poljsko.

Luka Modrić se je takole veselil zmagovitega gola proti Poljski. FOTO: Damir Sencar/AFP

Danci so po Švicarjih ugnali še Srbe, ki ostajajo pri eni točki, osvojeni proti Špancem. Ti pa so bili tokrat bolj razpoloženi kot v Beogradu, s 4:1 so zmagali v Švici. Že po 13 minutah so z goloma Joseluja in Fabiana Ruiza vodili z 2:0, nato so ostali z igralcem manj na igrišču, sodnik je namreč izključil Robina Le Normanda. Domači nogometaši so do polčasa znižali rezultat, a so v drugem delu kljub številčni prednosti prejeli še dva zadetka. Ruiz je bil uspešen še enkrat, končni izid pa je postavil Ferran Torres.

V drugi kakovostni skupini, v kateri je tudi Slovenija, danes ni bilo tekem, v tretji pa sta drugi zmagi zabeležili Švedska in Slovaška. Švedska je s 3:0 ugnala Estonijo, dva gola je prispeval Viktor Gyökeres, enega pa Alexander Isak, Slovaška pa je bila z 2:0 boljša od Azerbajdžana.

V četrti skupini je Belorusija z 1:0 zmagala v Luksemburgu, Gibraltar in Liechtenstein pa sta se razšla z neodločenim izidom 2:2.