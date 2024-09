Harry Kane: Želim igrati tako dolgo kot Ronaldo

Kapetan angleške nogometne reprezentance Harry Kane se zgleduje po portugalskemu zvezdniku Cristianu Ronaldu, ki je proti Hrvaški v ligi narodov pri 39 letih vpisal 213 reprezentančni nastop in 900. gol v karieri.

Tudi 31-letni Kane, napadalec Bayerna, namerava še dolgo nositi nogometne čevlje. Na euru se ni ravno izkazal, njegova Anglija pa je izgubila v finalu proti Španiji. Danes bo reprezentanca treh levov gostovala v Dublinu pri Irski.

»Cristiano nam je svetilnik, ne samo kot eden najboljših nogometašev na svetu, ampak kot igralec, ki lahko celo pri skoraj 40 letih tekmuje na najvišji ravni,« je dejal Kane, nekdanji član Tottenhama.

Harry Kane bo vpisal 99. nastop. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

»V nogometu in športu nasploh še vedno prevladuje prepričanje, da je po 30. letu treba upočasniti ritem, igrati manj tekem in na nižji ravni. Cristiano dokazuje, da temu ne res, in to vsak teden, iz tekme v tekmo. Tudi jaz bi rad še dolgo igral za Anglijo in imenitno je, da imam takšnega vzornika,« je Portugalcu polaskal Kane.

»Počutim se mladega in močnega, tako duševno kot telesno. Dokler bo tako, bom igral,« je odločen Kane, ki bo proti Irski vpisal 99. nastop za Anglijo. Je najboljši strelec s 66 goli. Edini madež na njegovi karieri je dejstvo, da ni osvojil niti ene velike lovorike. Z Bayernom naj bi se to spremenilo v tej sezoni.