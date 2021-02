Kane takoj po vrnitvi utišal kritike na račun Mourinha

Kane zabil svoj 20. gol v tej sezoni

V 23. kolu angleškega prvenstva so nogometaši Tottenham prekinili niz treh porazov, z 2:0 so premagali West Bromwich. Vse glasnejše kritike na račun trenerja Londončanovje vsaj za nekaj časa utišal predvsem, ki se je po poškodbi gležnja vrnil v ekipo in takoj dosegel gol.Svojo ekipo je v vodstvo popeljal v 54. minuti. To je bil že 20. gol angleškega reprezentančnega napadalca v vseh tekmovanjih te sezone. Drugi gol za Londončane, ki so ves čas izvajali pritisk na tekmečevo obrambo, je dosegel. Pred golom Kana bi gosti tekmo skorajda preusmerili v drugo smer. Po streluje namreč vratarju Tottenhamažoga skoraj ušla za golovo črto.