Kapetan bo potegnil črto po koncu sezone

Prepričljiva zmaga Bayerna na Camp Nou v prvem kolu nogometne lige prvakov ni bila nepričakovana, a kljub vsemu so privrženci Barcelone upali, da bodo njihovi ljubljenci iztržili več in pustili bolj spodbuden vtis.



Toda kapetan Gerard Pique ni bil pretirano zaskrbljen po porazu z 0:3 (Thomas Müller, Robert Lewandowski 2).



»Je, kar je. Smo, kar smo. Bayern je izkušena ekipa, ki je že dolgo skupaj,« je bil kratek in jasen dal vedeti, da je izid slab za tekmo na domačem igrišču. Toda opozoril je, da je moštvo mlado in da čakajo na vrnitev poškodovanih igralcev. Sezona pa je še dolga.



»Na koncu sezone bomo videli, kaj smo dosegli. Zdaj nismo med favoriti, toda je bil lani pred začetkom tekmovanja Chelsea? Nogomet se veliko spreminja. Za nas je kjlučen ta mesec. V domačem prvenstvu moramo biti med prvimi in zmagati v naslednji tekmi v ligi prvakov,« je povedal kapetan in obžaloval žvižge navijačev za Sergija Roberta.



»Prizadeli so me, ker vem, kakšna osebnost je. Spomnil bi jih, da ni bočni branilec, temveč zvezni igralec in se žrtvuje. Navijači lahko izrazijo nezadovoljstvo, ampak na osebni ravni to boli.«

