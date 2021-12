Karanović na klopi Maribora tudi po novem letu

Nogometaši Maribora na zimski ligaški odmor odhajajo kot vodilna ekipa na lestvici slovenske prve lige, trener Radovan Karanović, ki je na klopi nasledil Simona Rožmana, pa je zabeležil osem zmag, dva remija in en poraz v jesenskem delu državnega prvenstva. Dvajsetega septembra je na mariborsko klop prišel kot začasna rešitev, potem ko so se Mariborčani po natanko pol leta razšli z Rožmanom.

»Rezultati so dovolj zgovorni, dileme ni bilo. Radovan Karanović je uspel vrniti Maribor na pravo pot, dosegel je, da mu igralci sledijo. Ekipa, ki ni veliko spremenjena, je pred nekaj meseci kazala povsem drugačen obraz kot ga kaže trenutno. Razlika je najbolj opazna na igrišču in zgodbo nadaljujemo skupaj. Trener je s sodelavci v strokovnem štabu že sestavil načrt pripravljalnega obdobja, 4. januarja se začenjajo prve aktivnosti, 19. je predviden odhod v Belek, standardno bazo med osrednjim delom priprav. Potem pa takoj derbi za uvod v spomladanski del,« je za nkmaribor.com dejal športni direktor Marko Šuler.

V nekaterih pogledih celo nad realnimi zmožnostmi

Pri statusu trenerja »ni ovir tudi po administrativni plati, s potrditvijo licence lahko Karanović vodi moštvo do konca sezone«, so še zapisali na uradni spletni strani kluba.

»Karanović pozna NK Maribor v vseh pogledih, bil je dolgo prisoten v klubu med delovanjem v nogometni šoli. Pokazalo se je, da je Maribor specifično okolje in klub. Tukaj so nekatere zadeve izpeljane celo nad realnimi zmožnostmi, delujemo na visokih obratih in treba je verjeti v projekt. V tej ekipi sem videl velik potencial. Ekipo, ki lahko in zmore. Glede na dogodke, ki so se zvrstili in zadev, ki jih ni bilo malo, je razplet jesenskega dela morda iz kakšnega zornega kota sanjski. Zame je želen. Ko potegnemo črto, gre za majhen uspeh, ki pa, upam, da bo imel večjo težo na koncu sezone,« je zadovoljen prvi kadrovik vijoličastih.

To je šele polovica poti

»Teh 11 zadnjih tekem smo res dobro izkoristili, fantom lahko le čestitam za vse, kar so storili. Negativno energijo, ki je v vmesnem obdobju nastala okoli kluba, smo obrnili v pozitivno. Zdaj smo prišli v položaj, v katerem želimo biti in tudi ostati. Ekipa pa še ima možnosti za napredek, za aktiviranje notranjih rezerv. Vrnili se bodo tudi poškodovani igralci, tako da verjamem, da bo ekipa v nadaljevanju sezone le še boljša. Vsekakor pa se ne bomo zadovoljili z doseženim, saj smo komaj na polovici poti,« je za klubsko spletno stran dejal Karanović.

»Fantje se zdaj lahko sprostijo po uspešno opravljenem zaključku jeseni, čas je za počitek. Potem pa je delovni načrt že sestavljen. Priprave se bodo začele 4. januarja, sledi zahtevno obdobje, ko bo treba napolniti baterije za nove zmage v spomladanskem delu prvenstva,« je še dodal 53-letni trener.