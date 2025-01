Kateri državi bosta v prihodnji sezoni dobili dodatni ekipi v ligi prvakov?

Bliža se nadaljevanje sezone v evropskih nogometnih tekmovanjih. Poleg boja na rezultatski lestvici prenovljenega formata v vseh treh evropskih nogometnih tekmovanjih poteka tudi boj na daljavo za dodatni mesti v ligi prvakov za sezono 2025/26.

Po pravilih Uefe si bosta ti mesti zagotovili državi, katerih lige bodo v tej sezoni dosegle najvišje povprečne točke na lestvici koeficientov v evropskih tekmovanjih. To prinaša dodatno motivacijo za klube iz vseh evropskih držav, ki tekmujejo v ligi prvakov, evropski ligi in konferenčni ligi.

Kako deluje koeficient državnih prvenstev?

»Koeficient državnih lig« je sistem, ki ocenjuje uspešnost državnih prvenstev na podlagi rezultatov vseh klubov, ki v tekoči sezoni nastopajo v evropskih tekmovanjih. Točke se podeljujejo za posamezne zmage, remije in napredovanja v naslednje faze tekmovanj. Za zmago klub prejme dve točki, za remi eno, medtem ko poraz ne prinese točk. Poleg tega so v igri tudi bonus točke za dosežke, kot so uvrstitev v izločilne boje ali zmaga v finalu.

Zbrane točke vseh klubov določene države se nato seštejejo in delijo s številom klubov, ki so sodelovali v evropskih tekmovanjih (vključno s kvalifikacijami). Tako izračunano povprečje določa uvrstitev države na lestvici Uefa.



Tako Olimpija kot Celje sta se uvrstila v izločilne boje konferenčne lige. FOTO: Blaz Samec

Trenutno stanje in razlike med državami

Na primer, če imajo klubi iz določene države skupaj 49 točk, pri čemer je v tekmovanjih sodelovalo 5 klubov, je povprečni koeficient države 9,80.

Na vrhu lestvice UEFA za sezono 2024/25 trenutno kraljuje Anglija s povprečjem 13,5 točke. Na drugem mestu ji sledi Portugalska (12,45 točke), tesno za petami pa so Italija (11,67), Španija (11,0) in Belgija (10,9). Nemčija, ki je lani na ta način osvojila dodatno mesto v ligi prvakov, je trenutno šesta s povprečjem 10,375.

Slovenija, ki bo imela prvič v svoji zgodovini ne le eno, temveč kar dve ekipi v spomladanskem delu evropskega tekmovanja, zaseda zelo dobro 16. mesto s povprečjem 6,625 točke. Za slovensko ligo tako zaostajajo nekatere »večje lige«, kot so škotska, danska, hrvaška, srbska in švicarska.



Prvo mesto med državnimi ligami v tej sezoni zaenkrat zaseda elitna angleška liga, ki ji lani ni uspelo dobiti dodatnega mesta v ligi prvakov. Zasedla je tretje mesto za italijansko in nemško ligo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Spremembe v bonus točkah in njihova vloga

Treba pa je poudariti, da so te razlike relativno majhne in lestvica se lahko konkretno spremeni že po eni sami tekmi.

Uefa je v zadnjih letih uvedla velike spremembe kar se tiče bonus točk, kar še posebej vpliva na vrednotenje rezultatov v ligi prvakov. Minimalni bonus za zgolj sodelovanje v najelitnejšem evropskem tekmovanju zdaj znaša šest točk, medtem ko je najvišji bonus za napredovanje v izločilne faze narasel na osemnajst točk.

Evropska in konferenčna liga ponujata nekoliko manjše bonuse, kar povečuje pomen nastopanja v elitni ligi prvakov.