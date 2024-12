Nogometni vikend: Oblak izziva vodilno Barço, nova ovira za Guardiolo

Zadnji vikend pred božičnimi prazniki v ligah velike peterice prinaša številne zanimive dvoboje. Bundesliga se po tem koncu tedna odpravlja na premor, francoska liga se je za letos že končala, v Angliji pa bodo igrali tudi na t.i. boxing day 26. decembra, ki je tradicionalno v znamenju premier lige. Že ta konec tedna pa prinaša izziv za vodilni Liverpool in visoko oviro za zdesetkani Manchester City.

Bundesliga

Glavni dvoboj 15. kola sta včeraj zvečer odigrala Bayern in Leipzig, kljub golu Benjamina Šeška so bili Bavarci razred zase. Danes bo zanimivo v Frankfurtu, kjer izzivalec Bavarcev Eintracht gosti ekipo Mainza (15.30), ki je v minulem kolu Bayernu prizadejala prvi poraz v sezoni. Aktualni prvaki iz Leverkusna bodo ob 18.30 gostili petouvrščeni Freiburg. Jutri bo Borussia Dortmund gostovala pri Wolfsburgu (17.30).

Sobotni spored:

15.30 Eintracht Frankfurt - Mainz

15.30 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

15.30 Holstein Kiel - Augsburg

15.30 Stuttgart - St. Pauli

15.30 Werder Bremen - Union Berlin

18.30 Bayer Leverkusen - Freiburg

Angleška liga

Na Otoku so oči usmerjene v Pepa Guardiolo, ki na vse pretege išče pot iz krize Manchester Cityja. V času sobotnega kosila (13.30) jim ne bo lahko, gostujejo v Birminghamu pri Aston Villi, ki ima v domačem prvenstvu nekaj več težav zaradi dobrih iger v ligi prvakov, nazadnje so izgubili pri presenečenju sezone Nottinghamu.

Pep Guardiola ne more računati na številne adute iz prve enajsterice, zaradi kratke klopi so igralci utrujeni in v slabi formi, Manchester City pa izgublja. FOTO: Darren Staples/AFP

Ob 18.30 Arsenal čaka londonski derbi, gostovali bodo pri Crystal Palaceu, ki na svojem igrišču zna prekrižati načrte favoritom. Osrednji dvoboj vikenda bo na vrsti v nedeljo, vodilni Liverpool ob 17.30 gostuje v severnem Londonu pri Tottenhamu. Rdeči bodo favoriti, a ima Tottenham dovolj kvalitete, da preseneti disciplinirano zasedbo Arneja Slota.

Sobotni spored:

13.30 Aston Villa - Manchester City

16.00 Brentford - Nottingham Forest

16.00 Ipswich Town - Newcastle

16.00 West Ham - Brighton

18.30 Crystal Palace - Arsenal

Italija

Vodilna Atalanta bo v nedeljo ob 18. uri gostila Empoli, zanimiv bo tudi dvoboj tradicionalnih prvoligašev Rome in Parme v nedeljo ob 12.30. Jaka Bijol in Sandi Lovrić bosta na vrsto prišla šele v ponedeljek (18.30), Udinese gostuje v Firencah.

Sobotni spored:

15.00 Torino - Bologna

18.00 Genoa - Napoli

20.45 Lecce - Lazio

Španija

Najboljše smo prihranili za konec. V sobotnem večeru (21.00) se bosta pomerila vodilna Barcelona in Atletico Madrid, ki sta izenačena pri 38 točkah, Madridčani so odigrali tekmo manj. Atletico z Janom Oblakom med vratnicama je najbolj vroče moštvo v ligi, v vseh tekmovanjih so dobili zadnjih 11 tekem, medtem ko so Barcelono po odličnem štartu načele poškodbe in v zadnjih tekmah šepa.

Lamine Yamal bo derbi izpustil zaradi poškodbe. FOTO: Albert Gea/Reuters

Ostala je brez poškodovanega Lamina Yamala, napadalno breme nosita Robert Lewandowski in Raphinha, zanimivo pa bo videti, kako uspešna bo visoka obrambna linija Hansija Flicka proti izkušenemu Antoineju Griezmannu in Julianu Alvarezu v napadu colchonerosov.

V primeru remija lahko na vrh lestvice skoči Real Madrid, ki v nedeljo (16.15) na Santiagu Bernabeuu gosti Sevillo.