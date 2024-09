Pri Mariboru je zaman čakal na tisti posebni trenutek

Slovenski nogometaš Sven Šoštarič Karić zapušča mariborski klub in se v zameno za odškodnino seli v Rusijo. Njegova naslednja postaja bo tamkajšnji prvoligaš Pari iz Nižjega Novgoroda.

»V preteklih mesecih smo opravili več pogovorov, da bi nadaljevali skupno zgodbo, toda Svenova želja je bila narediti korak naprej in poiskati nov izziv. Glede na njegove dobre igre je bilo zanimanje precejšnje in zadrževati nezadovoljnega igralca bi bilo nesmiselno. Sven je bil ves čas zgled, tako po igri kot profesionalnem pristopu. Vse obveznosti je opravil maksimalno. V Mariboru takšen odnos spoštujemo, zato smo mu želeli priti naproti pri tej želji in omogočiti prestop. Ob ponudbi, ki jo je prejel, ni bil namen, da bi ga ovirali ali onemogočali pri odhodu ter selitvi v zahtevno in kakovostno ligo,« je dejal Marko Šuler. športni direktor Maribora.

Tekma pred reprezentančnim premorom proti Primorju bo tako zapisana kot zadnja (84.) v vijoličnem dresu za 26-letnega branilca. »Odkar sem pred dvema letoma prišel nazaj, sem bil odlično sprejet v čudovito okolje. V domače okolje, ki ga imam najraje. Čakal sem na tisti posebni trenutek, žal se ni izšlo, da bi vmes postali prvaki, ampak ostali bodo prečudoviti spomini na skupno obdobje,« je ob odhodu iz Ljudskega vrta dejal Karić.

»Moj nov izziv sledi v Rusiji. Za nekatere gre morda za nenavadno odločitev, toda menim, da bo igranje v novem okolju dober pokazatelj mojega znanja, kakovosti. Verjamem, da se bom dobro znašel, prilagajanje mi bo nekoliko olajšalo spoznanje, da me bo v klubu dočakal slovenski soigralec Luka Vešner Tičić. Veselim se novega izziva,« je še dodal za klubsko spletno stran.